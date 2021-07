Vaccino Johnson & Johnson | la FDA aggiunge un nuovo raro effetto collaterale

(Di martedì 13 luglio 2021) La FDA ha deciso di inserire nel foglio illustrativo della Sindrome di Guillain-Barré, una rara malattia neuronale La Food and Drug Administration, l’ente preposto al controllo dei farmaci negli USA, ha comunicato che intende richiedere l’aggiornamento degli effetti collaterali del. Secondo gli esperti americani, infatti, in rarissimi casi dopo tre settimane dalla somministrazione del siero monodose, potrebbe comparire la ...

La FDA, l'agenzia americana per la sicurezza dei farmaci, ha avvertito che ilanti - Covid dipuò comportare il rischio di una rara patologia neurologica, la sindrome di Guillain - Barrè, scrive il New York Times. Nonostante i casi rilevati dal ...può provocare la sindrome di Guillain - Barré. Tutti i numeri Il rischio, spiegano sempre in una nota i medici della Food and Drug Administration , è da tre a cinque volte ...Preoccupanti controindicazioni sul vaccino, spunta un inquietante avviso emesso dalla Fda sul vaccino Johnson & Johnson al fine di verificare le possibilità di una reale reazione avversa che ...Davvero un brutto momento per il vaccino Johnson&Johnson. L'entusiasmo iniziale suscitato da questo prodotto, che essendo monodose garantisce un'immunizzazione dal Covid ...