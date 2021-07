Vaccino Johnson & Johnson, allarme dagli Usa: “Rischio sindrome rara” (Di martedì 13 luglio 2021) Il Vaccino Johnson & Johnson può comportare il Rischio di una rara patologia neurologica nota come sindrome di Guillain-Barré: l’allarme arriva dagli Usa, con la Fda che intende allegare l’avvertimento nei fogli illustrativi del farmaco. Credit: Michael Ciaglo/Getty ImagesI vaccini anti Covid a vettore virale continuano a restare nell’occhio del ciclone. Questa volta il nuovo allarme non riguarda AstraZeneca, ma il siero monodose di Johnson ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 luglio 2021) Ilpuò comportare ildi unapatologia neurologica nota comedi Guillain-Barré: l’arrivaUsa, con la Fda che intende allegare l’avvertimento nei fogli illustrativi del farmaco. Credit: Michael Ciaglo/Getty ImagesI vaccini anti Covid a vettore virale continuano a restare nell’occhio del ciclone. Questa volta il nuovonon riguarda AstraZeneca, ma il siero monodose di...

