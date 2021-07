Vaccino anti Covid 19 a Napoli, prime dosi Pfizer senza prenotazione: ecco dove farlo (Di martedì 13 luglio 2021) Vaccino anti Covid 19: ecco i distretti della Asl Napoli 1 dove recarsi per la somministrazione della prima dose di Pfizer (senza prenotazione). La Asl Napoli 1 Centro ha ampliato la distribuzione dei vaccini e la creazione di centri vaccinali nei distretti sanitari nei diversi quartieri della città, in cui i tutti i cittadini over Leggi su 2anews (Di martedì 13 luglio 2021)19:i distretti della Aslrecarsi per la somministrazione della prima dose di). La Asl1 Centro ha ampliato la distribuzione dei vaccini e la creazione di centri vaccinali nei distretti sanitari nei diversi quartieri della città, in cui i tutti i cittadini over

Advertising

MinisteroDifesa : #12luglio Appena rientrati dagli @EURO2020, alcuni giocatori e dirigenti della Nazionale Italiana di calcio si sono… - Agenzia_Ansa : L'agenzia per la sicurezza dei farmaci americana Fda avverte sul rischio della possibile comparsa di una rara patol… - TgLa7 : #BioNtech e #Pfizer hanno sviluppato un vaccino anti #Covid19 contro la variante #Delta e vogliono verificarne pres… - MARZO1139 : RT @LaVeritaWeb: L'idea che basti inoculare un farmaco nel gregge per sconfiggere la malattia è stata disastrosa fin dal principio: la stor… - occhio_notizie : Boom di prenotazioni del vaccino anti-Covid in #Francia dopo l'annuncio del presidente Macron sull'obbligo vaccinal… -