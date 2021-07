Vaccini, in Francia un milione di richieste in poche ore dopo l’annuncio del green pass per ristoranti e treni (Di martedì 13 luglio 2021) Ventimila appuntamenti al minuto, per un totale di 926 mila in una sola sera. È questa la reazione dei francesi dopo le novità presentate lunedì dal presidente Macron Leggi su corriere (Di martedì 13 luglio 2021) Ventimila appuntamenti al minuto, per un totale di 926 mila in una sola sera. È questa la reazione dei francesi dopo le novità presentate lunedì dal presidente Macron

ilfoglio_it : In Francia il pass sanitario anche al bar. Macron reintroduce restrizioni. Obbligo di vaccini per il personale medi… - matteograndi : I vaccini funzionano. E poi: Tokyo chiude le Olimpiadi al pubblico. La Francia dice non andate in Spagna. 100 scie… - albatelari2 : @mante O la maniera piu furba per convincere i meno intelligenti... #vaccini #Francia #meditate #COVID19 #13luglio - Anne3ca : In Francia il no vaccino no bistrò di Macron ha fatto registrare 920.000 prenotazioni di vaccini in serata. ????. Va… - PQuagliara : RT @isabbah: Il Ministro della Salute Veran annuncia che a partire dal 15/09 il personale sanitario non vaccinato non potrà lavorare e non… -