Vaccini, in Francia è record di prenotazioni dopo il discorso di Macron e l'annuncio del green pass per ristoranti e trasporti (Di martedì 13 luglio 2021) Boom di richieste di vaccinazione in Francia dopo il discorso del presidente Emmanuel Macron alla nazione che ieri sera – lunedì – in diretta tv a reti unificate ha annunciato l'estensione del green pass per accedere a ristoranti, caffè e trasporti. Annuncio che avrebbe sortito gli effetti sperati, superando tutte le aspettative del governo: oggi – martedì 13 luglio – il responsabile del sito di prenotazione online Doctolib, Stanislas Niox-Chateau, ha detto che sono stati «926 mila i francesi che hanno preso appuntamento per il vaccino» ieri sera ...

Agenzia_Ansa : In Francia un milione di vaccini prenotati dopo il discorso di Macron. Dal 15 settembre niente stipendio ai sanitar… - LaStampa : Vaccini, boom di prenotazioni in Francia dopo l’appello Macron: 1 milione di persone in una notte - ilfoglio_it : In Francia il pass sanitario anche al bar. Macron reintroduce restrizioni. Obbligo di vaccini per il personale medi… - lauramauti : RT @isabbah: Il Ministro della Salute Veran annuncia che a partire dal 15/09 il personale sanitario non vaccinato non potrà lavorare e non… - YoungGanesha : @BeppeMastrotta I media non fanno prenotazioni ai vaccini. In Francia non c'è un clima da 1789. -