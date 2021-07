Vaccini Covid, in Italia immunizzato il 45% degli adulti. Stop consegne AstraZeneca e J&J (Di martedì 13 luglio 2021) Sono oltre 24,3 milioni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Raggiunto un traguardo importante anche dall'Unione Europea nel suo complesso: oltre la metà dei cittadini europei è stata completamente vaccinata. Intanto prosegue il percorso del vaccino Italiano ReiThera: la risposta anticorpale è di oltre il 93% , e raggiunge il 99% dopo la seconda somministrazione, senza "seri" eventi avversi correlabili. Resta però il nodo fondi Leggi su tg24.sky (Di martedì 13 luglio 2021) Sono oltre 24,3 milioni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Raggiunto un traguardo importante anche dall'Unione Europea nel suo complesso: oltre la metà dei cittadini europei è stata completamente vaccinata. Intanto prosegue il percorso del vaccinono ReiThera: la risposta anticorpale è di oltre il 93% , e raggiunge il 99% dopo la seconda somministrazione, senza "seri" eventi avversi correlabili. Resta però il nodo fondi

