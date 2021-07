Urban Air Mobility: firmata Lettera di Intenti tra ENAC, ENAV e SEA (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – firmata oggi, la Lettera di Intenti tra ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ENAV, società che gestisce il traffico aereo civile nazionale e SEA, società di gestione degli scali di Milano Malpensa e Milano Linate, per la realizzazione di attività comuni a favore dello sviluppo del futuro di mobilità aerea Urbana sostenibile, la Urban Air Mobility (Mobilità Aerea Urbana ) e, più in generale, della Advanced Air Mobility (Mobilità Aerea Avanzata). Lo scopo è quello di disciplinare le modalità di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) –oggi, laditra, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile,, società che gestisce il traffico aereo civile nazionale e SEA, società di gestione degli scali di Milano Malpensa e Milano Linate, per la realizzazione di attività comuni a favore dello sviluppo del futuro di mobilità aereaa sostenibile, laAir(Mobilità Aereaa ) e, più in generale, della Advanced Air(Mobilità Aerea Avanzata). Lo scopo è quello di disciplinare le modalità di ...

