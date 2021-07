Una ricca antologia di testi anarchici di critica al potere (Di mercoledì 14 luglio 2021) Aperta da Hobbes e giunta a noi attraverso Schmitt, la scienza politica moderna inaugura uno spazio in cui, prima attraverso l’adiacenza di sovranità e monarchia e poi in termini democratici e liberali, l’individuo possa reperire tutela pubblica nel perseguimento dei propri interessi privati. La mitologia politica moderna presenta la sovranità come unico centro di pacificazione fra individui spontaneamente votati alla distruzione reciproca. Recentemente c’è chi, come Luigi Alfieri (L’ombra della sovranità, Treccani, pp. 144, euro 15), ha proposto una interessante … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 luglio 2021) Aperta da Hobbes e giunta a noi attraverso Schmitt, la scienza politica moderna inaugura uno spazio in cui, prima attraverso l’adiacenza di sovranità e monarchia e poi in termini democratici e liberali, l’individuo possa reperire tutela pubblica nel perseguimento dei propri interessi privati. La mitologia politica moderna presenta la sovranità come unico centro di pacificazione fra individui spontaneamente votati alla distruzione reciproca. Recentemente c’è chi, come Luigi Alfieri (L’ombra della sovranità, Treccani, pp. 144, euro 15), ha proposto una interessante … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

WeCinema : Ha una carriera brillante e ricca di film fortunati. Oggi è il compleanno di #HarrisonFord, un attore che ha sempr… - WeCinema : Ogni ruolo è sempre stato da applausi. Una carriera ricca di perle cinematografiche e due Oscar consecutivi vinti p… - maripijiate : 00:00 al mio sogno di sposarmi un calciatore e di diventare una casilinga ricca da far paura?????????????? - GeovannaVilla : RT @FIMLM_FR: In Spagna ???? più di 40 bambini di #Saragozza hanno trascorso una mattinata ricreativa ricca di insegnamenti e regali. Tutti h… - e_pelos : Esistono 2 medicine: una globalizzata, in mano a politici e media venduti, che ha generato miglia di morti e un'alt… -