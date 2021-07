Un volontario italiano è stato ucciso in Messico (Di martedì 13 luglio 2021) Domenica sera un volontario italiano è stato ucciso a San Cristobal del Las Casa, in Chiapas, stato del Messico. Si tratta di Michele Colosio, 42 anni, nato a Borgosatollo, ex tecnico di Radiologia al Civile di Brescia che da dieci anni andava e tornava tra Italia e Messico per seguire progetti di cooperazione. Era uscito per fare la spesa quando è stato ucciso da quattro colpi di pistola, scrive il Giornale di Brescia. Ancora tutto da chiarire il movente dell’omicidio, se legato alla sua attività di volontariato sul posto o una rapina ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021) Domenica sera una San Cristobal del Las Casa, in Chiapas,del. Si tratta di Michele Colosio, 42 anni, nato a Borgosatollo, ex tecnico di Radiologia al Civile di Brescia che da dieci anni andava e tornava tra Italia eper seguire progetti di cooperazione. Era uscito per fare la spesa quando èda quattro colpi di pistola, scrive il Giornale di Brescia. Ancora tutto da chiarire il movente dell’omicidio, se legato alla sua attività di volontariato sul posto o una rapina ...

