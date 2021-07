Advertising

AmmirabileElena : RT @ilpost: Un cooperante italiano di 42 anni, Michele Colosio, è stato ucciso nello stato messicano del Chiapas - mmanca : RT @ilpost: Un cooperante italiano di 42 anni, Michele Colosio, è stato ucciso nello stato messicano del Chiapas - ilpost : Un cooperante italiano di 42 anni, Michele Colosio, è stato ucciso nello stato messicano del Chiapas -

Ultime Notizie dalla rete : cooperante italiano

Adnkronos

All'età di 78 anni è morto ieri sera padre Toni Vendramin, missionariodel Pime, che nel ... scomparso nel 2016 ndr ) che era lì per due o tre mesi con un visto da. Come lui un ...... era diventato impossibile anche per la nostra ong medica', racconta la, che parla di 15 ... come l'imprenditoreGiovanni Cali, liberato il 24 giugno dopo oltre tre settimane di ...Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha presieduto la riunione della Commissione toponomastica cittadina che ha adottato una serie di significative decisioni. E' stata decisa, su proposta dell'Asse ...Ad Haiti la gente è "sotto choc" per l'uccisione del presidente Moise, ma "la situazione era già esplosiva da prima, regnava l'anarchia, le vere autorità erano le bande armate, più armate della polizi ...