*** ULTIM’ORA *** Il presidente haitiano ESPONE la Fondazione Clinton e Hillary (Di martedì 13 luglio 2021) L’ex presidente del Senato di Haiti, Bernard Sansaricq, ha scioccato una grande folla durante un evento della campagna Trump a Little Haiti, in Florida. Sansaricq ESPONE tutti gli affari sporchi dei Clinton ad Haiti mentre era ancora in carica. Donald Trump a suo merito, gli ha permesso di esprimere la sua opinione ed esporre al proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 13 luglio 2021) L’exdel Senato di Haiti, Bernard Sansaricq, ha scioccato una grande folla durante un evento della campagna Trump a Little Haiti, in Florida. Sansaricqtutti gli affari sporchi deiad Haiti mentre era ancora in carica. Donald Trump a suo merito, gli ha permesso di esprimere la sua opinione ed esporre al proviene da Database Italia.

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA In Inghilterra le persone chiedono di ripetere la partita. #campionideuropa #ItsComingRome - Corriere : ???? ULTIM'ORA - È morta Raffaella Carrà - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NOVAK DJOKOVIC VINCE IL TORNEO Sconfitto Berrettini in 4 set (6-7, 6-4, 6-4, 6-3) 20° Slam per il… - SkySport : ULTIM'ORA RUGBY 6 NAZIONI UNDER 20, 5° TURNO: INGHILTERRA-ITALIA 27-17 Gli inglesi conquistano il titolo con Grande… - DatabaseItalia : * ULTIM’ORA * Il Presidente Haitiano ESPONE La Fondazione Clinton E Hillary Leggi l'articolo ?? e guarda il video -

Ultime Notizie dalla rete : *** ULTIM’ORA LIVE MERCATO - João Mário passa al Benfica. L'Empoli punta Piccoli. Rugani nel mirino della Lazio.... Voce Giallo Rossa