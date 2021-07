Ultimo lavora al nuovo album: “Grande bisogno di farvi sentire nuova musica” (Di martedì 13 luglio 2021) Ultimo lavora al nuovo album, lo comunica ai fan sui social. In attesa di recuperare i concerti negli stadi, rimandati al prossimo anno, l’artista è tornato in studio, al lavoro su nuovi brani inediti. “Sento un Grande bisogno di farvi sentire nuova musica”, ha scritto sui social qualche giorno fa. “Le canzoni ci sono. Non vedo l’ora”, ha aggiunto nello stesso messaggio. Ultimo era atteso in tour negli stadi prima della pandemia da covid-19. I concerti sono stati rimandati più volte. Sembra che ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 luglio 2021)al, lo comunica ai fan sui social. In attesa di recuperare i concerti negli stadi, rimandati al prossimo anno, l’artista è tornato in studio, al lavoro su nuovi brani inediti. “Sento undi”, ha scritto sui social qualche giorno fa. “Le canzoni ci sono. Non vedo l’ora”, ha aggiunto nello stesso messaggio.era atteso in tour negli stadi prima della pandemia da covid-19. I concerti sono stati rimandati più volte. Sembra che ...

