Ultimi giorni per presentare le proprie candidature al contest che da 15 anni mette in luce l'imprenditoria femminile innovativa, in tv su QVC (Di martedì 13 luglio 2021) Su 6 milioni di imprese in Italia, solo 1,3 milioni sono guidate da donne e meno di 154mila sono quelle giovanili, rispettivamente il 22% e il 2,6% del totale. Questo significa che nel nostro paese c'è un grande potenziale inespresso, sia sul piano quantitativo che qualitativo: una leva di sviluppo economico e sociale cruciale per il rilancio dell'Italia dopo la crisi pandemica. GammaDonna 2020 Leggi anche › Politiche per le donne e governo Draghi: parola alla sociologa Chiara Saraceno Ed è per colmare questo gap che nasce il Premio GammaDonna per l'imprenditoria

