Ultime Notizie Serie A: Dzeko svela il suo futuro, Cairo blinda Belotti (Di martedì 13 luglio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 20.00 – Rinnovo Insigne: l’attaccante detta le condizioni al Napoli – Il rinnovo di Lorenzo Insigne resta in stand-by: l’attaccante e capitano azzurro detta le sue condizioni al Napoli. La notizia Ore 19.35 – Roma, Dzeko rompe il silenzio: ora il suo futuro è più chiaro –Dzeko ha pubblicato un messaggio via social con cui annuncia la sua quasi certa permanenza alla Roma. Il post Ore 19.05 – Barrow positivo al Coronavirus: l’annuncio ufficiale del Bologna ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 20.00 – Rinnovo Insigne: l’attaccante detta le condizioni al Napoli – Il rinnovo di Lorenzo Insigne resta in stand-by: l’attaccante e capitano azzurro detta le sue condizioni al Napoli. La notizia Ore 19.35 – Roma,rompe il silenzio: ora il suoè più chiaro –ha pubblicato un messaggio via social con cui annuncia la sua quasi certa permanenza alla Roma. Il post Ore 19.05 – Barrow positivo al Coronavirus: l’annuncio ufficiale del Bologna ...

Advertising

fanpage : Niente stipendio da Settembre ai sanitari non vaccinati. - Corriere : L’Oms sulla finale di Wembley: devastante contagio in diretta tv - fanpage : 'In Italia, entro Agosto, avremo 30mila contagi al giorno' - cremaonline : #Covid19: sono 1.534 i nuovi casi positivi in #Italia, 20 i decessi [guarda la mappa interattiva del territorio na… - giulio_galli : RT @fanpage: Niente stipendio da Settembre ai sanitari non vaccinati. -