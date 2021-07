Uil Lazio | ambulante ferme e pazienti in attesa

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 luglio 2021) Roma – Ambulanze bloccate ea terra. È quanto si verifica quotidianamente nella Capitale d’italia e nella sua provincia. Ed è anche la storia di Sergio (il nome è di fantasia) che ieri pomeriggio ha accusato un malore mentre attendeva presso il patronato Uil di via Cavour. Sergio è svenuto in preda a forti dolori e gli operatori del centro servizi l’hanno immediatamente soccorso chiamando il 118. Ma dopo mezz’ora ancora nessuna risposta. Nemmeno dopo il sollecito delle forze dell’ordine che si trovavano in zona. Tanto che un responsabile del patronato è stato costretto ad abbandonare il posto di lavoro per accompagnare con i propri mezzi l’utente al pronto ...