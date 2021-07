Ufficiale | Villarreal | dal Reims arriva l’attaccante Boulaye Dia

(Di martedì 13 luglio 2021) Ilha ufficializzato l’arrivo daldelDia, che ha firmato un contratto fino a giugno 2026. L’annuncio è stato dato dallo stesso club iberico: “Potenza di fuoco per il sottomarino. IlCF ha raggiunto un accordo con lo Stadeper il trasferimento delfranco-senegaleseDia, che giocherà per i giallorossi per le prossime cinque stagioni. Dia si allenerà con i suoi nuovi compagni di squadra per la prima volta alle 10 di mercoledì mattina, sotto la guardia dell’allenatore Unai Emery al ...

Commenta per primo Ilha ufficializzato l'arrivo dal Reims dell'attaccante Boulaye Dia , che ha firmato un contratto fino a giugno 2026.Si è parlato di sondaggi da parte del, ma nessuna proposta. Lotito non fa sconti: chiede non meno di 60 milioni di euro per il Mago che ha il contratto in scadenza nel 2025. Il ...Il Villarreal ha ufficializzato l'arrivo dal Reims dell'attaccante Boulaye Dia, che ha firmato un contratto fino a giugno 2026.Come riferito dal Corriere dello Sport, ai rossoneri sarebbe stato proposto Luis Alberto: il trequartista spagnolo della Lazio è in rottura con i biancocelesti (ha disertato il raduno pre-stagione) e ...