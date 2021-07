Advertising

Spazio_Napoli : UFFICIALE - Vaclik, accostato al Napoli, è un nuovo giocatore dell’Olympiacos - LeBombeDiVlad : ?? UFFICIALE - ???? #Vaclik è un nuovo giocatore dell’#Olympiacos ?? Ecco l’annuncio #LBDV #LeBombeDiVlad… - BarFutbol_ : E' ufficiale: Tomáš #Vaclík è un nuovo giocatore dell'#Olympiacos. Il portiere ceco era stato in passato accostato… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Vaclik è un nuovo giocatore dell’Olympiacos: l'annuncio social - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Vaclik è un nuovo giocatore dell’Olympiacos: l'annuncio social -

La A. S Sambenedettese comunica ufficialmente di aver acquisito a titolo definitivo ... In porta gli azzurri sono interessati a Tomas Vaclik, portiere in scadenza con il Siviglia che ... Tomas Vaclik, accostato nelle scorse settimane al Napoli come sostituto del partente David Ospina, ha ufficialmente firmato con i greci dell'Olympiakos. Tomas Vaclik riparte dall'Olympiacos: l'ex portiere del Siviglia ha firmato con i greci.