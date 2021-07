UFFICIALE - Serie A, domani il nuovo calendario: ecco i criteri di compilazione (Di martedì 13 luglio 2021) Il calendario della Serie A TIM 2021-2022 sarà presentato domani, 14 luglio, alle ore 18.30. Le giornate che comporranno la prossima stagione saranno svelate in diretta su Dazn e sugli account social ufficiali e il canale YouTube di Lega Serie A. Di seguito i vincoli e i criteri che saranno rispettati nella compilazione del calendario della Serie A TIM, che per la prima volta presenterà le partite del girone di ritorno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una giornata, rispetto all’andata. I vincoli previsti dagli ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 13 luglio 2021) IldellaA TIM 2021-2022 sarà presentato, 14 luglio, alle ore 18.30. Le giornate che comporranno la prossima stagione saranno svelate in diretta su Dazn e sugli account social ufficiali e il canale YouTube di LegaA. Di seguito i vincoli e iche saranno rispettati nelladeldellaA TIM, che per la prima volta presenterà le partite del girone di ritorno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una giornata, rispetto all’andata. I vincoli previsti dagli ...

