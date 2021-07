Ufficiale | Boulaye Dia è un nuovo giocatore del Villarreal Firma fino al 2026

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Boulaye

alfredopedulla.com

Commenta per primo Il Villarreal ha ufficializzato l'arrivo dal Reims dell'attaccanteDia , che ha firmato un contratto fino a giugno 2026.... Gasperini: "Se non sbagliamo nulla nessuno può raggiungerci" Calciomercato, il Napoli suDia. Interesse concreto, può arrivare in estate CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Maltempo: 1 maggio ...Il Villarreal ha ufficializzato l'arrivo dal Reims dell'attaccante Boulaye Dia, che ha firmato un contratto fino a giugno 2026.Accostato anche a club italiani come Napoli e Fiorentina, Boulaye Dia lascerà sì lo Stade de Reims, ma probabilmente per la Liga. Secondo indiscrezioni, l'attaccante senegalese è molto vicino al ...