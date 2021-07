Ue, Ecofin approva Pnrr italiano. I primi fondi già entro luglio. Dombrovskis: “Ora metterli velocemente a frutto” (Di martedì 13 luglio 2021) Il Consiglio Ue dell’economia e delle finanze (Ecofin) ha approvato il Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) dell’Italia, passaggio necessario per ricevere i fondi del Next Generation EU. I ministri dell’economia e delle finanze di tutti i Paesi Ue riuniti in Consiglio hanno dato il via libera ad altri undici piani nazionali, oltre a quello italiano: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna hanno ottenuto l’approvazione per impiegare i fondi dell’Ue per la realizzazione dei progetti che hanno presentato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Il Consiglio Ue dell’economia e delle finanze () hato il Piano di ripresa e resilienza () dell’Italia, passaggio necessario per ricevere idel Next Generation EU. I ministri dell’economia e delle finanze di tutti i Paesi Ue riuniti in Consiglio hanno dato il via libera ad altri undici piani nazionali, oltre a quello: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna hanno ottenuto l’zione per impiegare idell’Ue per la realizzazione dei progetti che hanno presentato ...

