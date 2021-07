Udinese | prime amichevoli | i friulani sfideranno il Bilije e il Lens

Leggi su sportface

(Di martedì 13 luglio 2021) La preparazione estiva dell’in vista della Serie A 2021/2022 è attualmente in corso e isono pronti a disputare le primi due. I bianconeri agli ordini di Luca Gottiprima ile poi il, rispettivamente in data 17 luglio presso Manzano e 31 luglio in Francia, proprio allo stadio Bollaert-Delelis di. Test importanti per comprendere i progressi dei calciatori dell’durante il ritiro, sebbene esso sia alle fasi iniziali del suo svolgimento e non vi siano concretamente le condizioni per giudicare ...