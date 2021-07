Udinese, ecco le prime due amichevoli. Il 31 luglio sfida al Lens (Di martedì 13 luglio 2021) L’Udinese ha annunciato le prime due amichevoli estive del 2021-22 con un comunicato sul sito ufficiale: “Calendarizzati i primi due test amichevoli della stagione 2021/2022: la prima uscita stagionale dei bianconeri sarà sabato prossimo, 17 luglio, a Manzano (UD) contro l’Nd Bilje, formazione di seconda serie slovena. La sfida si disputerà a porte chiuse con calcio di inizio alle ore 17 e, sarà, come sempre, possibile seguirla, in diretta e in esclusiva, su Udinese Tv, canale 110 del digitale terrestre in FVG e Veneto oltre che ovunque grazie allo streaming sul sito ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 luglio 2021) L’ha annunciato ledueestive del 2021-22 con un comunicato sul sito ufficiale: “Calendarizzati i primi due testdella stagione 2021/2022: la prima uscita stagionale dei bianconeri sarà sabato prossimo, 17, a Manzano (UD) contro l’Nd Bilje, formazione di seconda serie slovena. Lasi disputerà a porte chiuse con calcio di inizio alle ore 17 e, sarà, come sempre, possibile seguirla, in diretta e in esclusiva, suTv, canale 110 del digitale terrestre in FVG e Veneto oltre che ovunque grazie allo streaming sul sito ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @PisuDavi: ?? #Calciomercato #AtleticoMadrid, ecco #DePaul - PisuDavi : ?? #Calciomercato #AtleticoMadrid, ecco #DePaul - andreasaccomani : @nonleggerlo Sì ecco, effettivamente adesso non avrebbe molto senso (brava udinese a tenerlo) - TuttoUdineseit : Ecco l’#awaykit: tutti i dettagli su come è fatta la maglia #udinese - TotalCalcioNews : #Brescia, ecco #Bajic dall'#Udinese: rinforzo in attacco per #Inzaghi #calciomercato #totalcalcionews #SerieATIM -