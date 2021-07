Ucciso in Messico un volontario italiano. Chi era Michele Colosio (video) (Di martedì 13 luglio 2021) Un volontario bresciano, Michele Colosio, è stato Ucciso a colpi di pistola in Messico – a San Cristobal de Las Casas, in Chiapas – mentre andava a fare la spesa a pochi passi da casa. Come riporta Il Corriere della Sera, la vittima lavorava a progetti di cooperazione e volontariato. A Brescia vive ancora la madre che è in contatto con le autorità per il rientro della salma.Chi era Michele ColosioNon è chiaro se le sue attività di volontariato e cooperazione fossero entrate in conflitto con altri interessi. In Messico Colosio, che aveva 42 ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 luglio 2021) Unbresciano,, è statoa colpi di pistola in– a San Cristobal de Las Casas, in Chiapas – mentre andava a fare la spesa a pochi passi da casa. Come riporta Il Corriere della Sera, la vittima lavorava a progetti di cooperazione e volontariato. A Brescia vive ancora la madre che è in contatto con le autorità per il rientro della salma.Chi eraNon è chiaro se le sue attività di volontariato e cooperazione fossero entrate in conflitto con altri interessi. In, che aveva 42 ...

