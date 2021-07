Tutto ciò che sappiamo sul live action di Barbie diretto da Greta Gerwig con Margot Robbie (Di martedì 13 luglio 2021) Ok, adesso è ufficiale: Margot Robbie vestirà i panni di Barbie nel primissimo live action sull’iconica bambola della Mattel che sarà diretto da Greta Gerwig, già candidata agli Oscar per Lady Bird e Piccole Donne. Variety ha confermato che la regista scriverà la sceneggiatura insieme al marito Noah Baumbach, con cui ha già collaborato in passato. Con questa combo di talenti, il film si preannuncia un successo. https://twitter.com/screenrant/status/1411857084266713091?s=20 Leggi su vanityfair (Di martedì 13 luglio 2021) Ok, adesso è ufficiale: Margot Robbie vestirà i panni di Barbie nel primissimo live action sull’iconica bambola della Mattel che sarà diretto da Greta Gerwig, già candidata agli Oscar per Lady Bird e Piccole Donne. Variety ha confermato che la regista scriverà la sceneggiatura insieme al marito Noah Baumbach, con cui ha già collaborato in passato. Con questa combo di talenti, il film si preannuncia un successo. https://twitter.com/screenrant/status/1411857084266713091?s=20

