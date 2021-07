Turati alla Reggina: c’è anche l’annuncio del club amaranto (Di martedì 13 luglio 2021) L’avevamo anticipato negli scorsi giorni, ma ora è ufficiale: Stefano Turati è un nuovo calciatore della Reggina. La nota del club calabrese: “Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’U.S. Sassuolo per il trasferimento di Stefano Turati. Il portiere, classe 2001, approda in riva alo Stretto con la formula del prestito, fino al 30 giugno 2022. A Stefano un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto”. Foto: Twitter Reggina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 luglio 2021) L’avevamo anticipato negli scorsi giorni, ma ora è ufficiale: Stefanoè un nuovo calciatore della. La nota delcalabrese: “1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’U.S. Sassuolo per il trasferimento di Stefano. Il portiere, classe 2001, approda in riva alo Stretto con la formula del prestito, fino al 30 giugno 2022. A Stefano un caloroso benvenuto nella grande famiglia”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

MusticaG : RT @SassuoloUS: #Calciomercato ?? Doppia operazione in uscita con la Reggina: Stefano #Turati ceduto in prestito, cessione a titolo definit… - SassuoloUS : #Calciomercato ?? Doppia operazione in uscita con la Reggina: Stefano #Turati ceduto in prestito, cessione a titolo… - Daniele_Turati : @GianlucaNocini @AlessioBuzzanca @TuteLazio_V2 Valli a capire certi laziali..sarebbero felici anche di un ritorno d… - TUTTOB1 : Schira: “Porte girevoli alla Reggina: ecco Micai e Turati” - sassuolonews : Calciomercato Sassuolo: Federico Ricci e Turati alla Reggina, affare chiuso -