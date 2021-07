Turati alla Reggina: c’è anche l’annuncio del club amaranto (Di martedì 13 luglio 2021) L’avevamo anticipato negli scorsi giorni, ma ora è ufficiale: Stefano Turati è un nuovo calciatore della Reggina. La nota del club calabrese: “Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’U.S. Sassuolo per il trasferimento di Stefano Turati. Il portiere, classe 2001, approda in riva alo Stretto con la formula del prestito, fino al 30 giugno 2022. A Stefano un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto”. Foto: Twitter Reggina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 luglio 2021) L’avevamo anticipato negli scorsi giorni, ma ora è ufficiale: Stefanoè un nuovo calciatore della. La nota delcalabrese: “1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’U.S. Sassuolo per il trasferimento di Stefano. Il portiere, classe 2001, approda in riva alo Stretto con la formula del prestito, fino al 30 giugno 2022. A Stefano un caloroso benvenuto nella grande famiglia”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Cucciolina96251 : RT @CanaleSassuolo: #Calciomercato #Sassuolo, #Turati e #Ricci passano alla #Reggina - SasolAle : RT @CanaleSassuolo: #Calciomercato #Sassuolo, #Turati e #Ricci passano alla #Reggina - CanaleSassuolo : #Calciomercato #Sassuolo, #Turati e #Ricci passano alla #Reggina - MusticaG : RT @SassuoloUS: #Calciomercato ?? Doppia operazione in uscita con la Reggina: Stefano #Turati ceduto in prestito, cessione a titolo definit… - SassuoloUS : #Calciomercato ?? Doppia operazione in uscita con la Reggina: Stefano #Turati ceduto in prestito, cessione a titolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Turati alla Sassuolo, ufficiale: ceduti Ricci e Turati in Serie B. Il comunicato del club Il Sassuolo ha ufficializzato le cessioni di Federico Ricci e Stefano Turati alla Reggina: il comunicato del club neroverde Il Sassuolo ha ufficializzato le cessioni di Federico Ricci e Stefano Turati alla Reggina. Il comunicato del club neroverde. "L'U. S. Sassuolo ...

Sassuolo, UFFICIALE: Ricci e Turati alla Reggina Commenta per primo Il Sassuolo ha comunicato la cessione a titolo definitivo alla Reggina dell'attaccante Federico Ricci e quella in prestito del portiere Stefano Turati .

Porte girevoli in casa Sassuolo: Turati alla Reggina, c’è Satalino il Resto del Carlino Calciomercato Serie B, C e D LIVE | Tutte le trattative di oggi Tutte le news di giornata sul calciomercato di Serie B, C e D Il calciomercato non si ferma mai: né quello di serie A, che quello di serie B, C e D. 20:00 - "Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un ...

Reggina, altre due ufficialità: Ricci e Regini sono amaranto. L’esterno del Sassuolo arriva a titolo definitivo La Reggina ufficializza anche Federico Ricci e Vasco Regini Fioccano le ufficialità, come prevedibile. Dopo Micai e Turati la Reggina ufficializza anche Federico Ricci e Vasco Regini. Solo Karim Larib ...

Il Sassuolo ha ufficializzato le cessioni di Federico Ricci e StefanoReggina: il comunicato del club neroverde Il Sassuolo ha ufficializzato le cessioni di Federico Ricci e StefanoReggina. Il comunicato del club neroverde. "L'U. S. Sassuolo ...Commenta per primo Il Sassuolo ha comunicato la cessione a titolo definitivoReggina dell'attaccante Federico Ricci e quella in prestito del portiere StefanoTutte le news di giornata sul calciomercato di Serie B, C e D Il calciomercato non si ferma mai: né quello di serie A, che quello di serie B, C e D. 20:00 - "Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un ...La Reggina ufficializza anche Federico Ricci e Vasco Regini Fioccano le ufficialità, come prevedibile. Dopo Micai e Turati la Reggina ufficializza anche Federico Ricci e Vasco Regini. Solo Karim Larib ...