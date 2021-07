Tuffi, Olimpiadi Tokyo: tutti i qualificati gara per gara. Sei azzurri al via (Di martedì 13 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo si avvicinano sempre di più e la Nazionale italiana di Tuffi vuol far si trovare pronta. Dal 24 luglio all’8 agosto saranno sei gli azzurri a prendere parte alla rassegna a Cinque Cerchi. Noemi Batki, Elena Bertocchi, Sarah Jodoin di Maria, Chiara Pellacani, Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci rappresenteranno il Bel Paese. Giova ricordare che all’Olympic Aquatics Centre le gare si svilupperanno dal 25 luglio al 7 agosto e saranno: per gli uomini e per le donne, 3 metri, 10 metri, 3m sincronizzati e 10m sincro. Di seguito tutti i qualificati ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) Ledisi avvicinano sempre di più e la Nazionale italiana divuol far si trovare pronta. Dal 24 luglio all’8 agosto saranno sei glia prendere parte alla rassegna a Cinque Cerchi. Noemi Batki, Elena Bertocchi, Sarah Jodoin di Maria, Chiara Pellacani, Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci rappresenteranno il Bel Paese. Giova ricordare che all’Olympic Aquatics Centre le gare si svilupperanno dal 25 luglio al 7 agosto e saranno: per gli uomini e per le donne, 3 metri, 10 metri, 3m sincronizzati e 10m sincro. Di seguito...

Advertising

assilemamore : RT @formulagio_: raga qual è lo sport che preferite guardare alle olimpiadi? io vado matta per i tuffi, il nuoto e la ginnastica, mi piacc… - CLugarde : RT @luccozza: per tutti quelli che pensano che da dopo stasera smetterò di rompere il cazzo mi spiace ma no dopo ci sono le Olimpiadi diven… - formulagio_ : raga qual è lo sport che preferite guardare alle olimpiadi? io vado matta per i tuffi, il nuoto e la ginnastica, mi piacciono un sacco - EduardoAScordia : @sterling7 ti console rai con le olimpiadi, fai la gara dei tuffi vero? - freelikewave : metto le mani avanti e vi avverto che alle olimpiadi vi romperò il caxxo con la scherma, il nuoto e i tuffi soprattutto -