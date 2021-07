“Troppi contagi” Città italiana in zona rossa fino al 21 luglio. Ecco dove. (Di martedì 13 luglio 2021) Sembrava che ci fossimo lasciati l’emergenza alle spalle, il covid grazie ai vaccini sta dando un po’ di respiro al mondo e all’Italia, anche se alcune varianti, come la Delta, ovvero l’ex indiana, fanno preoccupare per la loro alta contagiosità. È per questo che non bisogna abbassare la guardia e lasciarsi andare a comportamenti sconsiderati, non è passato ancora nulla, non siamo nella normalità e il pericolo di nuove chiusure è sempre dietro l’angolo. Nuove zone rosse Infatti nelle ultime ore è stata annunciata in Italia una nuova zona rossa, dovuta all’aumento dei contagi da Covid, soprattutto in seguito ad ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 13 luglio 2021) Sembrava che ci fossimo lasciati l’emergenza alle spalle, il covid grazie ai vaccini sta dando un po’ di respiro al mondo e all’Italia, anche se alcune varianti, come la Delta, ovvero l’ex indiana, fanno preoccupare per la loro altaosità. È per questo che non bisogna abbassare la guardia e lasciarsi andare a comportamenti sconsiderati, non è passato ancora nulla, non siamo nella normalità e il pericolo di nuove chiusure è sempre dietro l’angolo. Nuove zone rosse Infatti nelle ultime ore è stata annunciata in Italia una nuova, dovuta all’aumento deida Covid, soprattutto in seguito ad ...

JohSogos : @ChristianSolin3 non le pare che i contagi in Città Metropolitana di Cagliari siano anomali come crescita ? Forse… - latinensedop : #Contagi leggere che bonucci sarà la causa di un aumento esponenziale dei contagi mi manda verso lo sconforto più… - Maria33759436 : RT @MeridioNews: Troppi contagi, Piazza Armerina in zona rossa Il provvedimento sarà in vigore fino al 21 luglio - Nat_Casatelli : RT @Miti_Vigliero: 'Dopo le immagini di domenica notte e di ieri pomeriggio a Roma, torna a salire la preoccupazione per i contagi in Itali… - zazoomblog : Troppi contagi scatta la zona rossa nel comune siciliano: l’ordinanza del governatore - #Troppi #contagi #scatta… -