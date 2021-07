Trionfo Italia, Jorginho si racconta: “Il Pallone d’oro è un sogno. Molti non ci credevano” (Di martedì 13 luglio 2021) Jorginho è stato in assoluto uno dei grandissimi protagonisti della Nazionale di Roberto Mancini. Il centrocampista è accostato addirittura al Pallone d’oro. Oggi si è raccontato dopo il Trionfo con… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 13 luglio 2021)è stato in assoluto uno dei grandissimi protagonisti della Nazionale di Roberto Mancini. Il centrocampista è accostato addirittura al. Oggi si èto dopo ilcon… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

