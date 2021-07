Advertising

sportface2016 : +++#Rai, tre giornalisti positivi al #Covid19 a Londra: tra questi Alberto #Rimedio, cambia il telecronista di… - Agenzia_Ansa : Tre contagiati al covid nella comitiva dei giornalisti italiani al seguito della Nazionale di calcio. Anche Alberto… - sportface2016 : +++#Inter: tre giocatori della Primavera, che si sarebbero dovuti aggregare alla prima squadra, sono risultati positivi al #COVID19+++ - ilNotiziarioInd : Tre positivi al Carroponte di Sesto San Giovanni, l’Ats: sottoponetevi a tampone - ValeDaRiz : RT @tgvenetonews: Tornano a crescere i casi #Covid_19 in #Veneto. Nell'ultimo bollettino 254 positivi e un decesso, cresce il numero dei ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre positivi

Estense.com

... oggi il virus fa registrare 136su 7.174 tamponi molecolari esaminati , 67 in più di ... Poi convocato anche, quattro volte, ma non si è mai presentato. Circa 24mila cittadini da cui ...Il governo pensa a prorogare dimesi almeno lo stato di emergenza in scadenza il 31 luglio. L'...vogliono venga preso eventualmente in considerazione è quello dei ricoveri e non quello dei...SAN BENEDETTO - Sono ventuno i nuovi casi di coronavirus nelle Marche. 7 in Provincia di Pesaro Urbino, 6 in Provincia di Macerata, 2 nell'anconetano, 2 ...FERRARA. Nessun decesso, nessun ricovero all'ospedale Sant'Anna di Cona e tre nuovi positivi al coronavirus in provincia di Ferrara. Secondo i dati diramati dal bollettino sanitario di oggi, 13 luglio ...