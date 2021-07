Tour de France 2021, tappa 16: vince Konrad. Classifica generale e ordine d'arrivo (Di martedì 13 luglio 2021) Saint - Gaudens, 13 luglio 2021 - La tappa 16 del Tour de France 2021 premia ancora una volta una fuga: a spuntarla sul resto degli attaccanti è Patrick Konrad , che vince con largo anticipo rispetto ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Saint - Gaudens, 13 luglio- La16 deldepremia ancora una volta una fuga: a spuntarla sul resto degli attaccanti è Patrick, checon largo anticipo rispetto ...

Advertising

STnews365 : Tour de France, che peccato per Colbrelli: Patrick Konrad si prende la 16° tappa Beffa per Sonny Colbrelli, che arr… - sportal_it : Tour de France, amaro secondo posto per Colbrelli - sportface2016 : IL COMMENTO - #TourdeFrance Calma in gruppo nella sedicesima tappa, #Colbrelli è secondo ma con rimpianti. Da doman… - josecasanovava1 : Ciclismo, Tour de France 2021 - Ancora una beffa per Colbrelli: vince Konrad con un numero, Sonny 2° a Saint-Gauden… - Aquila6811 : RT @Agenzia_Ansa: L'austriaco Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) ha vinto per distacco la 16/a tappa del Tour de France, la El Pas de la Case-… -