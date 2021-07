Tour de France 2021, Tadej Pogacar: “Un riscaldamento per domani, giornata dura” (Di martedì 13 luglio 2021) Altra giornata tranquilla, una tappa in meno verso la seconda impresa: Tadej Pogacar è sempre più vicino alla conferma, conquistare due volte consecutivamente il titolo al Tour de France. Lo sloveno, entrato nell’ultima settimana, ha dimostrato di poter gestire al meglio la situazione in Maglia Gialla. Le parole all’arrivo: “È stata una giornata davvero dura. Siamo partiti con il freddo, e un gruppo numeroso ha cercato di scappare. Le prime due ore sono state a tutto gas. Poi siamo riusciti a rilassarci un po’, ma gli ultimi chilometri sono stati di nuovo abbastanza ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) Altratranquilla, una tappa in meno verso la seconda impresa:è sempre più vicino alla conferma, conquistare due volte consecutivamente il titolo alde. Lo sloveno, entrato nell’ultima settimana, ha dimostrato di poter gestire al meglio la situazione in Maglia Gialla. Le parole all’arrivo: “È stata unadavvero. Siamo partiti con il freddo, e un gruppo numeroso ha cercato di scappare. Le prime due ore sono state a tutto gas. Poi siamo riusciti a rilassarci un po’, ma gli ultimi chilometri sono stati di nuovo abbastanza ...

