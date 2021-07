Tour de France 2021, sedicesima tappa: per fortuna c’è Konrad (Di martedì 13 luglio 2021) Il Campione d’Austria Patrick Konrad (Bora Hansgrohe) ha vinto la sedicesima tappa del 108° Tour de France da Pas de la Case a Saint-Gaudens lungo 169 chilometri pirenaici affrontati dal gruppo, ad andatura turistica. Alle piazze d’onore a 42” si sono piazzati i due corridori che, sulla carta, avrebbero dovuto giocarsi la vittoria: il Campione d’Italia Sonny Colbrelli (Bahrain – Victorious) e l’australiano Michael Matthews (Team BikeExchange). Invariata la classifica generale con Tadej Pogacar (UAE Emirates) che resta saldamente in maglia gialla davanti al colombiano Rigoberto Uran (EF Education-Nippo), ... Leggi su tpi (Di martedì 13 luglio 2021) Il Campione d’Austria Patrick(Bora Hansgrohe) ha vinto ladel 108°deda Pas de la Case a Saint-Gaudens lungo 169 chilometri pirenaici affrontati dal gruppo, ad andatura turistica. Alle piazze d’onore a 42” si sono piazzati i due corridori che, sulla carta, avrebbero dovuto giocarsi la vittoria: il Campione d’Italia Sonny Colbrelli (Bahrain – Victorious) e l’australiano Michael Matthews (Team BikeExchange). Invariata la classifica generale con Tadej Pogacar (UAE Emirates) che resta saldamente in maglia gialla davanti al colombiano Rigoberto Uran (EF Education-Nippo), ...

