Tour de France 2021: Patrick Konrad beffa Sonny Colbrelli a Saint-Gaudens. Pogacar controlla (Di martedì 13 luglio 2021) Inizia l'ultima settimana del Tour de France 2021 con un successo austriaco: vittoria di lusso, la più bella della carriera, per il campione nazionale Patrick Konrad che timbra il cartellino nella sedicesima tappa da El Pas de la Casa a Saint-Gaudens. Grande azione per il corridore della Bora-hansgrohe che riesce a beffare Sonny Colbrelli. Il gruppo non si muove e Tadej Pogacar è sempre più vicino al trionfo finale. Tanto freddo in quel di Andorra, pioggia e temperature bassissime, problemi anche nella ...

