Tour de France 2021, 2° posto amaro per Sonny Colbrelli. Restano poche chance per l’Italia (Di martedì 13 luglio 2021) Un’altra piazza d’onore per il Bel Paese al Tour de France 2021, dopo quella agguantata da Mattia Cattaneo nella nona frazione. Una compagine tricolore molto rimaneggiata quella presente alla Grande Boucle in questa edizione (nove corridori al via, ne sono rimasti sette dopo i ritiri di Guarnieri e Nibali), ma che comunque sta dando tutto per provare a portare in alto l’Italia. Oggi il massimo esponente azzurro, visto il tricolore che porta addosso, il campione nazionale Sonny Colbrelli, nella sedicesima frazione ha tentato l’impresa e non ci è andato assolutamente lontano. Giornata di ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) Un’altra piazza d’onore per il Bel Paese alde, dopo quella agguantata da Mattia Cattaneo nella nona frazione. Una compagine tricolore molto rimaneggiata quella presente alla Grande Boucle in questa edizione (nove corridori al via, ne sono rimasti sette dopo i ritiri di Guarnieri e Nibali), ma che comunque sta dando tutto per provare a portare in alto. Oggi il massimo esponente azzurro, visto il tricolore che porta addosso, il campione nazionale, nella sedicesima frazione ha tentato l’impresa e non ci è andato assolutamente lontano. Giornata di ...

