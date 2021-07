Tour de France 2021, 17° tappa Muret – Saint-Lary-Soulan Col du Portet: percorso, orari e altimetria (Di martedì 13 luglio 2021) Il momento della verità al Tour de France 2021 è arrivato: nelle due frazioni pirenaiche tutto può ancora succedere. Si comincia con la tappa numero 17 che porterà i corridori da Muret al Col du Portet nel territorio comunale di Saint-Lary-Soulan, lungo un tracciato di 178,4 km, che prevede 37 km di salita negli ultimi 60 km di gara. Le sedi di tappa della 17° frazione La diciassettesima tappa del Tour de France 2021, in programma mercoledì 14 luglio, ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 13 luglio 2021) Il momento della verità aldeè arrivato: nelle due frazioni pirenaiche tutto può ancora succedere. Si comincia con lanumero 17 che porterà i corridori daal Col dunel territorio comunale di, lungo un tracciato di 178,4 km, che prevede 37 km di salita negli ultimi 60 km di gara. Le sedi didella 17° frazione La diciassettesimadelde, in programma mercoledì 14 luglio, ...

Advertising

Eurosport_IT : Era il campione olimpico in carica e ci lasciò a 25 anni, in quell'infausto Tour... ???? #EurosportCICLISMO - Pier1Pp : @MassimoUngaro Scusi e l'effetto draghi nn funziona con la Ferrari? Peccato nemmeno con nibali al giro di italia e… - infoitsport : Tour de France 2021, Mark Cavendish: 'Temo il tempo massimo, ma si spera che le giornate più dure per noi siano all… - valeagle17 : E dopo il giro d'Italia, il tour de France,il tennis di Berrettini e l'Europeo ora ci godiamo le olimpiadi di Tokyo… - sowmyasofia : Tappa 16 del Tour De France 2021: percorso e pronostico -