Tokyo 2020, tennis: Konta positiva al Coronavirus, salterà le Olimpiadi (Di martedì 13 luglio 2021) Johanna Konta è risultata positiva al Coronavirus e sarà costretta a saltare le Olimpiadi di Tokyo 2020. La tennista britannica non potrà dunque rappresentare la bandiera della sua patria a causa dell'infezione da Covid-19, contratta probabilmente tramite un membro del suo team, dopo il forfait da Wimbledon per la medesima motivazione. Di seguito le parole di una rammaricata Konta in merito alla questione: "Purtroppo, mentre ero in autoisolamento, ho sviluppato i sintomi del Covid-19 e successivamente sono risultata positiva al virus".

