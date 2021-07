Tokyo 2020, Malagò: “Immagine sportiva dell’Italia è straordinariamente alta” (Di martedì 13 luglio 2021) “Il mio cellulare nelle ultime 48 ore è stato travolto da messaggi dei colleghi del Cio che ci fanno i complimenti: l’Immagine sportiva dell’Italia è straordinariamente alta”. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò è intervenuto durante la presentazione di Discovery Italia per l’Olimpiade di Tokyo 2020. “C’è un foglio excel in cui un membro Cio può chiedere di scegliere delle gare dove premiare chi vince ai Giochi. Io pensavo di chiudere questa pratica in 10 minuti, ne ho impiegati 40 e non sono sicuro di aver fatto bene, perchè in cuor mio ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) “Il mio cellulare nelle ultime 48 ore è stato travolto da messaggi dei colleghi del Cio che ci fanno i complimenti: l’”. Così il presidente del Coni Giovanniè intervenuto durante la presentazione di Discovery Italia per l’Olimpiade di. “C’è un foglio excel in cui un membro Cio può chiedere di scegliere delle gare dove premiare chi vince ai Giochi. Io pensavo di chiudere questa pratica in 10 minuti, ne ho impiegati 40 e non sono sicuro di aver fatto bene, perchè in cuor mio ...

