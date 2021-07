Tokyo 2020, Federer non parteciperà alle Olimpiadi: “Battuta d’arresto al ginocchio. Ho già iniziato la riabilitazione” (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo Nadal, Thiem e Sinner, un altro campione non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si tratta di Roger Federer che ha annunciato la sua rinuncia ai giochi olimpici a causa di un problema al ginocchio accusato nel corso del torneo di Wimbledon. “Durante la stagione sull’erba, purtroppo, ho avuto una Battuta d’arresto al ginocchio e ho deciso di ritirarmi dai Giochi Olimpici di Tokyo. Sono molto deluso perché è stato un onore e un momento clou della mia carriera ogni volta che ho rappresentato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo Nadal, Thiem e Sinner, un altro campione nondi. Si tratta di Rogerche ha annunciato la sua rinuncia ai giochi olimpici a causa di un problema alaccusato nel corso del torneo di Wimbledon. “Durante la stagione sull’erba, purtroppo, ho avuto unaale ho deciso di ritirarmi dai Giochi Olimpici di. Sono molto deluso perché è stato un onore e un momento clou della mia carriera ogni volta che ho rappresentato la ...

