The National, la lettera a Boris Johnson: “In Scozia immenso sollievo per la vittoria dell’Italia” (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo la copertina con Roberto Mancini nelle vesti di Braveheart, il quotidiano scozzese torna ancora a stuzzicare l’Inghilterra, pubblicando una lettera indirizzata al primo ministro Boris Johnson. Ecco il contenuto: “Caro Primo Ministro, non siamo sicuri se stavi guardando la partita domenica o se ti siedi davanti alla tv giusto il tempo per un breve servizio fotografico, ma l’Inghilterra ha perso contro l’Italia nella finale di Euro 2020. In Scozia, come forse saprai, il senso di sollievo è stato immenso. Siamo stati salvati da un altro mezzo secolo di ascolto delle glorie del 2021, più ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo la copertina con Roberto Mancini nelle vesti di Braveheart, il quotidiano scozzese torna ancora a stuzzicare l’Inghilterra, pubblicando unaindirizzata al primo ministro. Ecco il contenuto: “Caro Primo Ministro, non siamo sicuri se stavi guardando la partita domenica o se ti siedi davanti alla tv giusto il tempo per un breve servizio fotografico, ma l’Inghilterra ha perso contro l’Italia nella finale di Euro 2020. In, come forse saprai, il senso diè stato. Siamo stati salvati da un altro mezzo secolo di ascolto delle glorie del 2021, più ...

Advertising

RivistaUndici : Il quotidiano scozzese The National regalerà un abbonamento a vita a Mancini e ai giocatori dell’Italia. - antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - hbk_89 : RT @RivistaUndici: Il quotidiano scozzese The National regalerà un abbonamento a vita a Mancini e ai giocatori dell’Italia. - cadeitalo : RT @chepalleblog: Per i nazionalisti scozzesi di The National Mancini è Braveheart e noi siamo l’ultima speranza #inghilterraitalia #ENGIT… - lagoleada_it : Dopo averlo rappresentato in versione #Braveheart, il quotidiano scozzese #TheNational ha dedicato nuovamente una p… -