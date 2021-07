The Marvels: Teyonah Parris pronta a girare a Londra al fianco di Brie Larson (Di martedì 13 luglio 2021) La star di WandaVision Teyonah Parris si unisce al cast di The Marvels al fianco di Brie Larson ed è già a Londra per cominciare a girare il film. Teyonah Parris riprenderà il ruolo di Monica Rambeau in The Marvels, sequel di Captain Marvel in uscita nel 2022, come annunciato dalla stessa attrice, che si trova a Londra in attesa dell'inizio delle riprese, tramite social network. Teyonah Parris, infatti, ha condiviso alcuni video del suo arrivo in città sui ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 luglio 2021) La star di WandaVisionsi unisce al cast di Thealdied è già aper cominciare ail film.riprenderà il ruolo di Monica Rambeau in The, sequel di Captain Marvel in uscita nel 2022, come annunciato dalla stessa attrice, che si trova ain attesa dell'inizio delle riprese, tramite social network., infatti, ha condiviso alcuni video del suo arrivo in città sui ...

