The Mandalorian | il ritorno di Luke Skywalker al centro di una puntata speciale di Disney Gallery

Disney Gallery: The Mandalorian proporrà un episodio speciale dedicato al finale della seconda stagione e al ritorno di Luke Skywalker. I fan di The Mandalorian potranno presto scoprire i segreti del dietro le quinte del finale della seconda stagione della serie grazie a un episodio speciale di Disney Gallery, in arrivo il 25 agosto, che regalerà molte curiosità sul ritorno in scena di Luke Skywalker.

