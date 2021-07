The Forgotten City, il videogioco d’avventura ambientato in epoca romana vi lascerà a bocca aperta (Di martedì 13 luglio 2021) “Viaggia 2.000 anni indietro nel tempo e svela il mistero che avvolge questa città romana maledetta, un luogo in cui tutti muoiono appena qualcuno compie un peccato“. Questo è il concept di uno dei videogiochi più in voga del momento, The Forgotten City, un gioco di ruolo ambientato nell’antica Roma in cui bisogna salvare una città da una maledizione che l’ha colpita. The Forgotten CityThe Forgotten City, in uscita il 28 luglio prossimo, e ancora disponibile in “mod” per il download su Nexus Mod, è un gioco di ruolo nel senso più classico del termine e ... Leggi su computermagazine (Di martedì 13 luglio 2021) “Viaggia 2.000 anni indietro nel tempo e svela il mistero che avvolge questa cittàmaledetta, un luogo in cui tutti muoiono appena qualcuno compie un peccato“. Questo è il concept di uno dei videogiochi più in voga del momento, The, un gioco di ruolonell’antica Roma in cui bisogna salvare una città da una maledizione che l’ha colpita. TheThe, in uscita il 28 luglio prossimo, e ancora disponibile in “mod” per il download su Nexus Mod, è un gioco di ruolo nel senso più classico del termine e ...

Advertising

gio_neryy7 : @Mattdavelewis aé vc é o cara que foi esquecido???? if u are the guy who was forgotten?? a e tu eri il ragazzo che… - zazoomblog : The Forgotten City l’anteprima di un’avventura che vi farà saltare nel tempo – Anteprima – PS5Videogiochi per PC e… - infoitscienza : The Forgotten City, l’anteprima di un’avventura che vi farà saltare nel tempo – Anteprima – PS5Videogiochi per PC e… - infoitscienza : The Forgotten City – Il trailer con la data di lancioVideogiochi per PC e console | - RedBlack85 : Magic: The Gathering - Avventure nei Forgotten Realms: abbiamo provato il nuovo set crossover con Dungeons & Dragon… -