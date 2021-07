Terremoto in Italia durante la finale: il motivo è clamoroso (Di martedì 13 luglio 2021) Un boato clamoroso ha invaso l’Italia da nord a sud. Ma non si tratta solo della vittoria ad Euro 2020. Una scossa di Terremoto ha colpito la penisola durante i rigori. Terremoto Euro 2020 (BeFunky)Le immagini della finale di Italia e Inghilterra sono già state consegnate agli annali della storia del calcio. Una partita che verrà ricordata e raccontata da chi c’era e ha vissuto quei 120 minuti, compresi di rigori. Una gioia generale, che ha fatto festeggiare milioni di Italiani in tutto il mondo per tutta la notte ed il giorno dopo. La ... Leggi su chenews (Di martedì 13 luglio 2021) Un boatoha invaso l’da nord a sud. Ma non si tratta solo della vittoria ad Euro 2020. Una scossa diha colpito la penisolai rigori.Euro 2020 (BeFunky)Le immagini delladie Inghilterra sono già state consegnate agli annali della storia del calcio. Una partita che verrà ricordata e raccontata da chi c’era e ha vissuto quei 120 minuti, compresi di rigori. Una gioia generale, che ha fatto festeggiare milioni dini in tutto il mondo per tutta la notte ed il giorno dopo. La ...

