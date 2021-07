Terna e Bei | accordo da 300 milioni di euro per il piano industriale Driving Energy 2021-25

(Di martedì 13 luglio 2021)ha sottoscritto oggi uncon la Bancapea per gli Investimenti (BEI) per un finanziamento da 300dia sostegno del-2025 '', che prevede investimenti per complessivi 8,9 miliardi diper la transizione energetica. Lo annuncia una nota. In particolare, gli investimenti diper i prossimi cinque anni, considerati al 95% sostenibili in base ai criteri della tassonomiapea, sono finalizzati ...

TernaSpA : Finanziamento BEI da 300 milioni di euro per la #transizioneenergetica.

Con questa operazione salgono a circa 2,3 miliardi di euro i finanziamenti complessivi in essere trae laIn evidenza anche(+1,10%): un consorzio bancario ha collocato un green bond senior non ... Positiva Snam (+0,91%), che ha sottoscritto con la Banca Europea per gli Investimenti () un contratto ...(Teleborsa) - Terna, società quotata sull'MTA e attiva nella gestione di reti per la trasmissione dell'energia elettrica, ha sottoscritto un accordo con la Banca Europea per gli Investimenti ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 lug - Terna ha sottoscritto oggi un accordo con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per un finanziamento da 300 milioni di euro a sostegno del Piano I ...