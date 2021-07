Tentato stupro a Roma | fermati due bengalesi Uno ha gettato a terra una donna per violentarla

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 13 luglio 2021) Duein manette in due diversi interventi per violenza sessuale a. Un 46enne è in stato di fermo per un tentativo di violenza su due minorenni che si erano allontanate da una casa famiglia di Viterbo. Un 30enne invece è anche’esso in stato di arresto in via Leone IV per l’aggressione a una ragazza che passeggiava in strada. Uno deiha cercato di abusare di due minorenni Nel primo caso è in attesa della convalida il fermo da parte degli agenti del commissariato Viminale di un 46enne di origini bengalese. L’uomo è responsabile di un tentativo di violenza sessuale ai danni di due minorenni. Le ragazze, di 15 e 16 anni, ...