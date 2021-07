Tennistavolo | calendario Olimpiadi Tokyo | programma | date | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 13 luglio 2021) Sono state aggiornate dall’ITTF le liste definitive (salvo ulteriori forfait) degli atleti qualificati per i 5 tornei didelledi: 86 atleti per genere si daranno battaglia per i titoli a squadre, maschili e femminili, di singolare, maschile e femminile, e di doppio misto. Ilalledisarà protagonista da sabato 24 luglio a venerdì 6 agosto. Di seguito ilcompleto (con gliitaliani) delalledi: la ...