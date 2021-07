Tennis, WTA Budapest 2021: Martina Di Giuseppe sconfitta nettamente dall’americana Collins (Di martedì 13 luglio 2021) sconfitta al primo turno del torneo WTA di Budapest per Martina Di Giuseppe, che si è arresa nettamente all’americana Danielle Collins, numero 49 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-1 in un’ora e dieci minuti di gioco. La Tennista romana ha sofferto terribilmente al servizio, tenendo solamente il 45% di prime e ottenendo appena il 24% dei punti con la seconda. Eppure l’inizio era stato positivo per la numero 212 del mondo, visto che aveva trovato il break in apertura. Collins, però, è riuscita a trovare l’immediato controbreak, allungando poi fino al 4-1 ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021)al primo turno del torneo WTA diperDi, che si è arresaall’americana Danielle, numero 49 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-1 in un’ora e dieci minuti di gioco. Lata romana ha sofferto terribilmente al servizio, tenendo solamente il 45% di prime e ottenendo appena il 24% dei punti con la seconda. Eppure l’inizio era stato positivo per la numero 212 del mondo, visto che aveva trovato il break in apertura., però, è riuscita a trovare l’immediato controbreak, allungando poi fino al 4-1 ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis WTA A Losanna tocca a Bronzetti, Giorgi e Paolini (live in tv dalle 12) La prima favorita del torneo è la slovena Tamara Zidansek, n.50 del ranking, che precede la francese Fiona Ferro, n.52 WTA e campionessa in carica, a segno nell'edizione del 2019 (lo scorso anno il ...

Cocciaretto e Di Giuseppe debuttano a Budapest (live alle 11 in tv) La prima testa di serie è la kazaka Yulia Putintseva , n.42 del ranking, seguita nel seeding dalle statunitensi Danielle Collins , n.49 WTA, e Bernarda Pera , n.74 WTA, e dalla rumena Irina - Camelia ...

Italiani in campo oggi: Musetti riparte da Bastad, esordio WTA per Bronzetti Ubi Tennis TENNIS: TORNEO LOSANNA. BRONZETTI AL SECONDO TURNO Al "Ladies Open Lausanne 2021", torneo WTA 250 con montepremi di 235.238 dollari in corso sulla terra rossa di Losanna, in Svizzera, la 22enne riminese di Villa Verucchio, n.241 Wta (best ranking ...

Tennis, WTA Budapest 2021: Martina Di Giuseppe sconfitta nettamente dall’americana Collins Sconfitta al primo turno del torneo WTA di Budapest per Martina Di Giuseppe, che si è arresa nettamente all'americana Danielle Collins, numero 49 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-1 in un'ora e die ...

