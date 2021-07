Tennis, Wimbledon avvolto nel mistero (Di martedì 13 luglio 2021) Il torneo di Tennis di Wimbledon, conclusosi qualche giorno fa con la vittoria di Novak Djokovic contro il nostro Matteo Berrettini, si tinge di giallo. Due eliminazioni dal torneo fanno dubitare. ti può interessare anche: “Berrettini perde la finale contro Djokovic” Tennis, il retroscena su Wimbledon L’emittente televisiva Sportitalia guidata da Michele Criscitiello, lancia la bomba, dopo averla anticipata qualche giorno fa. A quanto si apprende ci sarebbe stato un anomalo flusso di scommesse sulla eliminazione di Gael Monfils e della sua fidanzata e futura moglie, Elena Svitolina, nei rispettivi match del ... Leggi su rompipallone (Di martedì 13 luglio 2021) Il torneo didi, conclusosi qualche giorno fa con la vittoria di Novak Djokovic contro il nostro Matteo Berrettini, si tinge di giallo. Due eliminazioni dal torneo fanno dubitare. ti può interessare anche: “Berrettini perde la finale contro Djokovic”, il retroscena suL’emittente televisiva Sportitalia guidata da Michele Criscitiello, lancia la bomba, dopo averla anticipata qualche giorno fa. A quanto si apprende ci sarebbe stato un anomalo flusso di scommesse sulla eliminazione di Gael Monfils e della sua fidanzata e futura moglie, Elena Svitolina, nei rispettivi match del ...

