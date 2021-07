Tennis | Roger Federer ha annunciato che non parteciperà alle Olimpiadi

Leggi su oasport

(Di martedì 13 luglio 2021) Lo svizzero, dopo aver saltato ledi Rio 2016 per infortunio, è costretto a dire addio anche ai Giochi di Tokyo per un problema al ginocchio, come hasu Twitter. L’elvetico ha conquistato la medaglia d’argento ai Giochi di Londra 2012, quando perse in finale contro il britannico Andy Murray. Queste le parole di: “Durante la stagione sull’erba, sfortunatamente ho subito un colpo al ginocchio e ho accettato il fatto di dovermi ritirare dai Giochi Olimpici di Tokyo. Sono molto deluso, in quanto è stato un onore e sono stati momenti salienti della mia carriera ogni ...